Kim válčí proti džínám, účesům i zahraničním filmům. Lidem hrozí vězení i smrt

KLDR se chce nyní zaměřit především na pašeráky, kteří do uzavřené země dostávají nahrávky jihokorejských seriálů nebo výpravných amerických akčních snímků, ale tresty čekají i fanoušky západní zábavy. Pokud jsou přistiženi, jak se na filmy dívají, čeká je až 15 let v nápravném táboře, kde budou muset tvrdě pracovat.

Podobné tresty nejsou samozřejmě ničím novým, připomněla přeběhlice Jun Mi-so, která BBC řekla, jak se musela v jedenácti dívat na popravu člověka, který do země pašoval videa. Dodala, že se musel dívat každý: „Jestliže byste to neudělali, mohli by to posoudit jako zradu. Dobře si pamatuju na muže, který měl zavázané oči, a přesto jsem viděla, jak mu tečou slzy. Páska přes oči od nich byla úplně mokrá. Pak ho přivázali ke kůlu a zastřelili ho.“