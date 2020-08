Kim se ozval, vyzval k dalším přípravám na covid a tajfun

KLDR zatím nepřiznala žádný případ nákazy, ale Kim minulý měsíc připustil, že by se virus „mohl do země dostat“. Nařídit uzavření Kesongu, když se do země dostal přeběhlík, který se vrátil z Jižní Koreje a měl příznaky. Výsledky testů ale byly nejednoznačné. Po třech týdnech Kim uzávěru Kesongu zrušil.