Kim Čong-un má mít vážné zdravotní potíže, Soul to nepotvrdil

Jihokorejská vláda v úterý popřela zprávy o tom, že by byl severokorejský vůdce Kim Čong-un ve vážném stavu poté, co podstoupil operaci. Podle Reuters to uvedla agentura Jonhap s odkazem na vládního činitele. S informací o Kimově podlomeném zdraví původně přišla televize CNN jež se odvolávala na nejmenovaný zdroj z americké vlády. KLDR ani úřady USA se k záležitosti zatím oficiálně nevyjádřily.