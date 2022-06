Japonci chystají „lidský prst“ pro roboty

Vědci se však rozcházeli v názoru na to, zda se tento působivý technický výkon, stírající hranici mezi živým tělem a strojem, lidem zalíbí, nebo zda je to spíše vyděsí. Japonci však tvrdí, že roboti, kteří by se více podobali lidem, by s nimi mohli snáze komunikovat a šlo by je ještě lépe využít třeba v ošetřovatelské péči či ve službách.