Indii pobouřilo znásilnění 86leté ženy

Žena mu uvěřila a šla s ním. Muž ji zavedl na nedalekou farmu, kde ji znásilnil. „Plakala a prosila ho, aby ji nechal. Řekla mu, že by mohla být jeho babička, ale on to ignoroval. Nelítostně ji napadl, když se pokoušela bránit a chránit se,“ popsala šokující útok Malivalová.