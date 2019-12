Indické nemluvně nalezené v hrobě se zotavilo

Pediatr Ravi Channa řekl BBC, že dívka nyní nabrala váhu, dýchá a má normální počet krevních destiček: „Když jsme ji předali v úterý do oblastní nemocnice, vážila 2,57 kg. Pije z láhve a je zcela zdravá,“ dodal.

Dítě náhodu našel vesničan, který pohřbíval vlastní dceru, která se narodila mrtvá. Vesničan uvedl, že když se dostal asi 90 cm pod povrch, narazil na keramický hrnec, který se po úderu lopaty rozbil a on uslyšel nářek. Když hrnec vytáhl, našel v něm dítě.

Dívka byla napřed převezena do místní státní nemocnice, ale o dva dny později byla předána do péče pediatrické kliniky doktora Channa. Lékaři uvedli, že děvče se narodilo předčasně, asi v 30 týdnu. Když ji dovezli do nemocnice, vážila asi 1100 gramů, byla podchlazená a trpěla hypoglykémií.