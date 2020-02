Hongkongský senior kašlal na karanténu, prozradil se v autobusu

Posledního se dopustil 81letý senior, který přicestoval z pevninské Číny. Měl kvůli tomu zůstat dva týdny v karanténě, muž ale v sedm ráno opustil hongkongský byt a okolo desáté dopoledne nasedl do autobusu společnosti KMB, který mířil do Šen-čenu v pevninské Číně. Neuspěl díky pozornému řidiči.

Muže minulý týden převezl do Hongkongu jeho syn, který se bál, že by se otec v Číně mohl nakazit. Protože šlo o občana Hongkongu, bylo mu vstup umožněn, ovšem měl se zdržovat doma v karanténě. Trestán nicméně nebude, protože trpí mírnou formou demence.

Horší to zřejmě bude mít dalších šest lidí, kteří nedodržovali karanténu. Byli posláni do karanténního zařízení a dál je vyšetřuje policie. Dva muži ve věku 41 a 37 let už byli předvoláni na policii. Oba byla zastaveni na hraničních přechodech, jeden mířil do Macaa a druhý do Šen-čenu.