Ghaního dcera žije v New Yorku jako bohém

Výtvarnice a filmařka, která se narodila v Brooklynu, vyrůstala v městečku Maryland. Do Afghánistánu se podívala až roku 2002, krátce poté, co tam začal pracovat její otec. V USA vystudovala New York University a školu vizuálních umění na newyorském Manhattanu. Od roku 2018 vyučuje na Bennington College ve Vermontu.

I když do Afghánistánu se podívala teprve ve svých 24 letech, tvrdí, že její umění se často inspirovalo vlastí její rodiny a její multikulturní výchovou. Její práce se podle deníku The Daily Mail objevily v galeriích a muzeích po celém světě, včetně londýnské Tate Modern a významných galerií v New Yorku.

„Feministka a aktivistka“

Prohlašuje o sobě, že „z velké části vyrostla mezi kulturami“ a že to používá při své umělecké práci. Nedávno dokončila dokumentární snímek Co jsme ponechali nedokončené, v němž rozebírá pět afghánských filmů, které se natáčely během komunistické éry v 80. letech.

S New York Post nechtěla o pádu režimu svého otce hovořit. Podle Daily Mailu povzbuzuje Američany, aby se zasazovali o Afghánce. V úterý proto zveřejnila na sociálních médiích odpověď na otázku: „Co můžeme udělat, abychom Afgháncům pomohli právě teď?“

Podle ní mohou lidé kontaktovat volené představitele, přispět organizacím, které pomáhají uprchlíkům a vysídlencům, nebo se sami dobrovolně zapojit. Umělecké instituce by podle ní mohly požadovat uznání afghánských kulturních pracovníků za „silně ohrožené vládou Tálibánu“. Tyto instituce i nadace a akademická zařízení by také měly sponzorovat migraci ohrožených umělců, novinářů a aktivistů.

Více toho ke své vlasti řekla před šesti lety, kdy s ní udělal rozhovor deník The New York Times. Ten ji popsal jako „feministku a aktivistku“, která se „stejně dobře vyzná v politice státních únosů lidí a jejich přesunu do jiných zemí jako v typicky brooklynské honbě za domácím marakujovým sorbetem s chilli“.