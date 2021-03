Fukušima deset let poté: Poznamenaná

Horská vesnice Iitate v prefektuře Fukušima se od loňského podzimu může pochlubit novým komunitním centrem. Postavili ho jako stavebnici lega z částí opuštěných budov. Okna z jedné, dveře z druhé. Tabule z milované školy, do které už žádné děti nechodí.

Jednoho pošmourného dne loňského listopadu se shromáždili místní k slavnostnímu otevření. „Když seniorka v zeleném kimonu zpívala lidové melodie a její dojetím rozrušený a emocemi zmítaný hlas nedokázal udržet rytmus, hosté – tokijští architekti a designéři, kteří stvořili exteriér i interiér –, si nenuceně pochutnávali na rýžových kuličkách naplněných kaštany,“ líčil týdeník The Economist.

Bukolické Iitate celá staletí proslulo skvělým hovězím a sušenými ředkvičkami. V roce 2010 se probilo do klubu s názvem Nejkrásnější vesnice Japonska. Asi 35 kilometrů jihovýchodně pod pohořím Abukuma se rozkládá atomová elektrárna Fukušima spuštěná v roce 1971.

Jedenáctého březnového dne roku 2011 až patnáctimetrová vlna tsunami vyřadila z provozu chladicí systémy včetně záložních generátorů, následné exploze vyhodily všechny tři reaktory do vzduchu. Japonské úřady potvrdily, že do ovzduší proniklo přibližně 15 tisíc terabecquerelů radioaktivního cesia 137, zhruba jedna šestina toho, co uniklo z Černobylu v roce 1986.