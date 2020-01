Francie znovu vysílá letadlovou loď do bojů na Blízkém východě

Při novoročním projevu před vojáky na letecké základně nedaleko Orléans to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Do bojů proti IS bude francouzská letadlová loď nasazena už poněkolikáté.

Šéf Elysejského paláce neuvedl, kdy přesně se obří plavidlo a jeho bojová skupina opět zapojí do příslušné francouzské operace nazvané Chammal. "Letecko-námořní skupina bude operaci Chammal podporovat od ledna do dubna, načež zamíří do Atlantiku a do Severního moře," citovala Macrona agentura AFP.