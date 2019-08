Dva léky na ebolu mají velmi vysokou účinnost

„Je to skutečně dobrá zpráva,” uvedl konžský expert na nakažlivé nemoci Sabue Mulangu z Národního institutu pro biomedicínský výzkum v Kinshase, který zkoumá nové léky. „Nyní budeme schopni zdůraznit lidem, že více než devadesát procent jich může přežít, když přijdou včas do středisek pro léčbu eboly.“ V Kongu mnozí nevěří na účinnost léčby a odmítají injekce, protože nechtějí, aby se jim do těla dostala cizorodá tekutina.