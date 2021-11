Důchod mi nestačí, stěhuji se na Džerbu. Německá penzistka popsala realitu mnohých

Marlies Müßigmannová pochází ze Stuttgartu. Profesionální chůvě byl po 45 letech práce vyměřen důchod ve výši 900 euro (23 tisíc korun). S touto sumou žena nemohla v Německu vyžít. „Od nástupu do důchodu mi hrozila dluhová past. Poté, co bych zaplatila všechny povinné platby jako nájem a energie, na měsíc by mi zůstalo 120 euro (3082 Kč),“ vypráví žena. Odstěhovala se proto na tuniský ostrov Džerba.

Zatímco v Německu by ze své penze nebyla schopná zaplatit ani jednopokojový byt, na Džerbě obývá bungalov a rozloze 90 metrů čtverečních za 154 euro (3956 Kč). K dispozici má i malé auto, s nímž jezdí do obchodů, které jsou vzdálené pět kilometrů. Na pláž to má dva kilometry.

„Není to tak růžové, jak se zdá. Život je tu levný, ale jsem osamělá,“ říká Marlies. Má sice dceru a vnuka, ale vidí se s nimi jen dvakrát do roka. A nemá toho moc co na práci. Jejím nejdůležitějším úkolem je nakrmit ráno pět koček, dva psy a další zvířata.