Dívka v Uzbekistánu zmlátila dva muže, policie případ odložila

Aližonovové, která trénuje box, karate a taekwondo, hrozilo až pět let vězení za to, že na počátku léta zbila dva muže ve věku 30 a 33 let. Video z incidentu se objevilo na sociálních sítích a debatovalo se o něm na internetu, než policie minulý týden oznámila, že mladou ženu identifikovala a že ji stíhá za výtržnictví.