Demonstranti v Hongkongu zapálili kancelář agentury Nová Čína

Kancelář Nové Číny ve čtvrti Wan Čchaj napadli demonstranti k večeru. Posprejovali zdi budovy a rozbili okna i dveře. V hale pak zapálili oheň, který museli uhasit hasiči. Bylo to poprvé, co se místní sídlo Nové Číny stalo terčem útoku. Demonstranti také napadli sídla čínských bank a obchodů.

Pět měsíců trvající protesty uvrhly Hongkong do největší krize od roku 1997. Jejich spouštěčem byl návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny. Ten byl po několika měsících stažen, ovšem otálení přilévalo oleje do ohně protestů a demonstranti začali žádat demokratické reformy, včetně přímé volby správce Hongkongu.