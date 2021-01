Další severokorejský diplomat utekl, elita dává přednost exilu

Úřadující severokorejský velvyslanec v Kuvajtu Rju Hjun-wu utekl loni v září do Jižní Koreje. Podle pondělního článku listu The Guardian to oznámil jiný přeběhlý diplomat Te Jong-ho. Ten působil na ambasádě KLDR v Londýně, než utekl v roce 2016 do Jižní Koreje, kde byl zvolen poslancem.