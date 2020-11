Čtyřicet let vězení pro Korejce za zneužívání žen na internetu

V Jižní Koreji odsoudili ve čtvrtek ke 40 letům vězení 25letého Čcho Ču-pina, který stál v pozadí největšího případu zneužívání dívek na internetu. Oběťmi jeho skupiny bylo 74 žen a dívek včetně 16 nezletilých, které musely natáčet videa a ta se ukazovala na placeném chatu. O přístup do místností požádalo přes deset tisíc lidí, přičemž někteří za to zaplatili v přepočtu až třicet tisíc korun. Dalších pět lidí bylo odsouzeno na sedm až patnáct let.