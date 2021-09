Čtvrtina zemí riskuje kolaps školství

Podle Save the Children jsou v tomto ohledu nejzranitelnější Demokratická republika Kongo, Nigérie, Somálsko a Afghánistán. Vysokému stupni rizika jsou vystaveny také Jemen, Burkina Faso, Indie, Filipíny a Bangladéš.

„Zavíráním škol v důsledku pandemie covidu nejvíce utrpěly ty nejchudší děti. Covid-19 je ale bohužel jen jedním z faktorů, které dnes i do budoucna ohrožují vzdělávání a životy dětí,“ řekla výkonná ředitelka organizace Gwen Hinesová.

„Musíme se z této hrozné zkušenosti poučit a co nejrychleji jednat. A neměli bychom se dívat nazpět, jak se věci měly, ale musíme se dívat dopředu a využít příležitosti k pozitivní změně,“ dodala.

Zatímco většina rozvinutých zemí vítá s nástupem nového školního roku návrat k normální výuce, zůstává více než 100 milionů dětí v jiných částech světa mimo třídu kvůli celonárodní karanténě. Existuje přitom riziko, že deset až 16 milionů dětí se do školy vůbec nevrátí, přičemž nejohroženější jsou dívky.

Ředitel Dětského fondu Organizace spojených národů Rob Jenkins prohlásil, že velká část světa prožívala krizi ve vzdělávání už před pandemií koronaviru. „Nyní riskujeme ztrátu celé generace studentů. To by pro ně mohlo mít celoživotní následky, pokud neprosadíme programy, s jejichž pomocí by bylo možné toto zaostávání dohnat a nabídnout dětem komplexní podporu v oblasti vzdělávání a jejich duševního zdraví,“ dodal Jenkins.