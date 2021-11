Co víme o nové variantě koronaviru B 1.1.529

To co předvádí nová varianta B 1.1.529 v JAR nevypadá pro svět vůbec dobře. Rychlost s jakou nastoupila výrazně předčila i deltu. pic.twitter.com/nKd5x1LO21

Zatímco v Česku je plně naočkováno přes 65 % populace, což je evropský podprůměr, v Jihoafrické republice vakcína chrání jen 23,8 % obyvatel. V Botswaně je naočkováno 20 % populace a v dalších okolních zemích je to ještě méně. Koronavirus to tak v Africe má snazší.

„Vakcíny budou proti nové variantě takřka jistě méně efektivní. To jsou špatné zprávy, ale neznamená to, že nadešel soudný den,“ mírnil v rozhovoru pro britskou stanici BBC obavy strukturální biolog James Naismith z Oxfordské univerzity.

Navíc – očkování by už brzy nemělo být jedinou skutečně účinnou zbraní medicíny v boji s koronavirem. Do nemocnic by se měla v dohledné době – snad na začátku nového roku – dostat nová antivirotika. Na jejich účinnost by mutace neměly mít vliv, domnívá se Naismith.