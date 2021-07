Čínský miliardář jde na 18 let do vězení za vyvolávání hádek a provokací

Čínský miliardář a zemědělský magnát Sun Ta-wu byl odsouzen na 18 let vězení za „vyvolávání hádek a provokací“. To je často používané obvinění proti disidentům nebo obhájcům lidských práv, připomněl deník The Guardian.