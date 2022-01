Čínská olympiáda je pro místní zemědělce pohromou

Mezinárodní olympijský výbor už ve své zprávě z roku 2015 uvedl, že střediska Čang-ťia-kchou, kde proběhnou závody snowboardistů, a Jen-čching „mají minimální roční sněhové srážky a během her by měly být zcela závislé na umělém sněhu“. Loni tam mezi lednem a březnem spadly jen dva centimetry sněhu, ukazuje web World Weather Online.

„Tyto hory nemají skoro žádný přirozený sníh,“ uvedla geografka Carmen de Jongová ze Štrasburské univerzity. „Může to být ta nejméně udržitelná zimní olympiáda,“ upozornila.

Ekolog Wang Si z Čínské akademie věd navíc uvedl, že část olympijského areálu zasahuje do přírodní rezervace Sungs-chan. Jeho sdělení bylo později smazáno a místní starosta uvedl, že do rezervace areál nezasahuje, protože její hranice vedou jinudy, než uváděl Wang Si.

„Největší výzvou pro nás je udržet jednotnou kvalitu sněhu,“ uvedl tajemník Národního střediska alpského lyžování v Jen-čchingu Li Sin. Podle něj odchylky při výrobě umělého sněhu „mohou způsobit, že sníh na některých místech je příliš tvrdý a jinde příliš měkký, což by mohlo být nebezpečné pro sportovce”.

Čínští organizátoři kritiku, že hry jsou neekologické, odmítají. Tvrdí, že se při nich bude spotřebovávat jen energie z obnovitelných zdrojů. V oblasti byla postavena nová ekologická elektrárna, a voda se podle nich vrátí do rezervoárů. Sama Čína však vyrábí dvě třetiny elektrické energie z uhlí a trvale řeší nedostatek vody a zaměřuje se kvůli tomu na ovlivňování počasí.

Už v roce 2017 bylo rozhodnuto, že se rozšíří a modernizuje park letadel rozprašujících jodid stříbrný a vybuduje se 897 odpalovacích ramp pro rakety, které ho budou vynášet do atmosféry, aby se zajistily srážky pro 960 000 kilometrů čtverečných území. Do roku 2027 se plán rozšíří až na 8,5 milionu kilometrů čtverečných a voda by se měla získávat z hranic troposféry.