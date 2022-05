Čína se snaží rozšířit svou moc v Pacifiku, ukazují uniklé dokumenty

Čína má v oblasti po dohodě s těmito zeměmi těžit z mořské dna suroviny. Obchod s nimi by se do roku 2025 měl oproti roku 2018 zdvojnásobit.

Podpořit by měl Peking i místní zdravotnictví, kdy by měly jít dva miliony dolarů na pomoc v boji s covidem a do oblasti by mělo zamířit 200 čínských zdravotníků. Součástí plánu jsou i kulturní výměny, jichž se má účastnit pět až deset uměleckých skupin, a podpora školství či výuky čínštiny. Do oblasti by mělo zamířit 2500 čínských učitelů.