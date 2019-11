Čína mě mučila, chtěla znát roli Británie v hongkongských protestech, tvrdí bývalý člen konzulátu

Hongkongský občan Cheng byl zadržen 8. srpna na nádraží West Kowloon, odkud byl vlakem převezen do čínského Šen-čenu. Propuštěn byl 24. srpna.

V rozhovoru s BBC uvedl, že hledá azyl a do Hongkongu už se nevrátí, „protože by to pro něj bylo příliš nebezpečné“. Odmítl ale i pracovní vízum od Velké Británie.