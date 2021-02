Čína chce opět pátrat po původu viru v USA

Tým Světové zdravotnické organizace (WHO) by se sice rád vrátil do Číny a dále tam pátral po původu koronaviru, protože zjistil, že ve Wu-chanu byla v prosinci rozšířenější, než se dosud tušilo, čínští představitelé by však místo toho chtěli pátrat jinde, a to v USA, uvedla televize CNN.