Cestující rasisticky uráželi řidiče Uberu. Ten přišel o licenci

Incident přitom vyvolala prostá žádost řidiče Uberu. Glito žádal, aby muži basu s pivem, kterou s sebou měli, přesunuli po dobu jízdy do kufru. Cestující to odmítli. „Jsi zkur*enej arabskej otrok,“ pokřikoval muž, který držel piva, po řidiči auta. „Pracuješ v pátek v noci a podívej se na to auto, co řídíš. Vypadni odsud (ze země),“ dodal druhý.