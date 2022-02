Čeští parahokejisté mají smůlu, neočkovaný kouč s nimi do Pekingu nesmí

„Nejsem očkovaný a kvůli tomu do Pekingu nepojedu. Jde o mé osobní rozhodnutí, zkrátka to tak cítím. Je mi to moc líto, že kvůli tomu s týmem na olympiádě nebudu, ale bylo to silnější. Chod mužstva to nijak neohrozí, s touto variantou jsme pracovali dlouhodobě,“ uvedl Bříza na středeční tiskové konferenci v Poděbradech.