Český pašerák drog bude na Novém Zélandu propuštěn na podmínku

Šroubkův případ se dostal až do nejvyšších pater novozélandské politiky. Někdejší ministr pro přistěhovalectví Iain Lees-Galloway se totiž loni Šroubkovi rozhodl udělit povolení k pobytu, čímž podle novozélandských zákonů přestala platit povinnost Šroubka vyhostit do ČR po skončení jeho trestu. Ministr svůj krok odůvodnil trvajícím nebezpečím, jež kickboxerovi údajně hrozilo po návratu do vlasti.