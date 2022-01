Češka Tereza Hlůšková musí zůstat v Pákistánu

Česká občanka Tereza Hlůšková, kterou pákistánští celníci v roce 2018 zadrželi na letišti s devíti kilogramy heroinu, stále neopustila Pákistán. V zemi musí zůstat do té doby, než o jejím dalším osudu rozhodne pákistánský nejvyšší soud. Novinkám to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do.