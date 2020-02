Británie nechce nechat odejít své občany z výletní lodě v Japonsku

„Plánujeme pro Brity, kteří jsou na palubě Diamond Princess, evakuační let z Tokia do Spojeného království, jak nejrychleji to půjde. Doufáme, že se let uskuteční během týdne. Nicméně je tu možnost, že ti, kdož se vylodí, nebudou mít možnost využít evakuačního letadla. Máme největší obavy o postižené Brity a jasně je povzbuzujeme, aby se registrovali na evakuační let,“ uvedl resort.