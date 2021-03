Austrálii kvůli záplavám evakuovali dalších 6000 lidí

Nejhorší záplavy za 60 let se dávají do souvislosti s klimatickými změnami. List The Guardian uvedl, že v některých postižených oblastech čelí lidé už čtvrté přírodní katastrofě během necelého půldruhého roku. V Clarence Valley a Kempsey se potýkali nejprve se suchem, pak s povodněmi, požáry buše a nyní dalšími povodněmi. I jiné oblasti na východním pobřeží Austrálie zažívají nyní třetí nebo čtvrtou velkou přírodní katastrofu od roku 2019, ke kterým je potřeba připočítat i zásahy bouří. Vláda Nového Jižního Walesu vyhlásila stav přírodní katastrofy ve 24 oblastech postižených povodněmi na přelomu let 2019 a 2020.