Austrálie odvezla z Číny dva novináře, kteří čelili vyšetřování

Korespondent ABC v Pekingu a dopisovatel ekonomického deníku Australian Financial Review (AFR) v Šanghaji v pondělí večer místního času nastoupili do letadla do Sydney poté, co byli každý zvlášť vyslýcháni čínským ministerstvem státní bezpečnosti. Oficiálně obviněni nebyli. ABC neuvedla, čeho se jejich případ konkrétně týkal.