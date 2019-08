Atentát u policejní stanice v Kábulu má 18 mrtvých a desítky zraněných

Podle prohlášení Tálibánu bylo terčem útoku policejní náborové středisko. To se nacházelo nedaleko policejní stanice.

Televize ToloNews uvedla, že exploze byla tak silná, že poškodila několik domů. „Slyšel jsem velkou ránu. Všechna okna se rozbila a všude létalo sklo,“ řekl agentuře AFP majitel nedalekého obchodu Ahmad Salah. „Pořád nevím, co se stalo, ale okna v obchodech jsou rozbitá do vzdálenosti kilometr od výbuchu,” dodal.

Ministr vnitra Nusrat Ráhímí popřel zprávy svědků, že by po explozi následovala přestřelka, což by naznačovalo, že se útočníci pokusili proniknout do policejní stanice. Podle Ráhímího žádná střelba nenásledovala.