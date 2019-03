Novinky, ČTK

Erdogan také varoval Australany a Novozélanďany, že se z Turecka mohou do vlasti vrátit v rakvích jako jejich předci, bojující za první světové války na tureckém poloostrově Gallipoli.

„Vaši prarodiče sem přišli a vrátili se v rakvích. Bezpochyby vás pošleme domů jako vaše prarodiče,” vzkázal Erdogan Australanům a Novozélanďanům s protimuslimským cítěním.

Pobouření v Austrálii a na Novém Zélandu



„Shledávám tyto komentáře naprosto šokujícími,” řekl premiér Morrison televizi ABC ještě před schůzkou s tureckým velvyslancem, kterého si kvůli Erdoganovým výrokům povolal. Velvyslancovo vysvětlení jej neuspokojilo: „Nepřijímám omluvy, nabídnuté za tyto výroky.”

Chce, aby zmíněné výroky byly odvolány a státní televize v Turecku přestala zkreslovat australskou politiku. „Počkám na reakci turecké vlády, než rozhodneme o dalších opatřeních, ale mohu ujistit, že všechny možnosti jsou na stole,” prohlásil Morrison. O reakci jednal s vůdcem opozice a je také ve spojení s vládou Nového Zélandu.

Australský premiér Scott Morrison.

FOTO: Reuters

Vybídl také Australany k opatrnosti při cestách do Turecka. Austrálie kvůli Erdoganovým výrokům přehodnotí doporučení pro své občany při cestách do Turecka.

Erdoganovy výroky vyvolaly pobouření také na Novém Zélandu, kde vicepremiér a ministr zahraničí Winston Peters protestoval proti politickému zneužití masakru v Christchurchi a prohlásil, že Erdoganovo počínání může „naprosto nespravedlivě” ohrozit Novozélanďany v zahraničí.

Erdogan pouštěl video pořízené střelcem



Erdogan objížděl zemi před regionálními volbami a účastníkům předvolebních mítinků ukazoval jako důkaz rostoucí nenávisti a předsudků vůči islámu ve světě část videozáznamu, který natočil útočník během střelby ve dvou mešitách v Christchurch. [celá zpráva]

Masakr si vyžádal 50 mrtvých, desítky dalších lidí vyvázly se zraněním. Z vražd je obviněn Australan Brenton Tarrant, který v minulosti dvakrát Turecko navštívil a ve svém manifestu psal, že Turci by měli být vytlačeni z evropské části Turecka za Bospor.

Turecký prezident při této příležitosti připomněl vylodění australského a novozélandského expedičního sboru (ANZAC) v dubnu 1915 na tureckém poloostrově Gallipoli. Tvrdil, že tento pokus ovládnout strategický Dardanelský průlivu byl veden protimuslimským zaměřením zemí Dohody. Ve skutečnosti se Turecko samo přidalo na stranu vilémovského Německa.

Erdogan také tvrdil, že Turecko udělalo chybu, když před 15 lety zrušilo trest smrti. Dodal, že Nový Zéland by měl zajistit, aby střelec z Christchurche čelil hrdelnímu trestu.

Pohřby obětí



Na Novém Zélandu začali ve středu pochovávat první z padesátky obětí střelby ve dvou mešitách. Podle islámské tradice by mrtví měli být pochováni co nejdříve, obvykle do druhého dne, v tomto případě však musely být pohřby odloženy kvůli identifikaci obětí, poznamenala stanice BBC.

Výstavba zvláštního hrobu na městském hřbitovu pro muslimské oběti zabrala úřadům čtyři dny, uvedla agentura AP.

Místní policie podle AP také zveřejnila prvních pět jmen z 50 obětí, čtyř mužů ve věku od 36 po 71 let a tříletého chlapce. Podle komisaře Mika Bushe policie dosud identifikovala a předala pozůstalým 21 těl.