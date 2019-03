„Dosáhli jsme skutečného pokroku,“ uvedl Khalilzad na Twitteru, a zmínil, čeho se dosáhlo a co je ještě potřeba udělat: „Když je návrh dohody o časovém plánu stažení (amerických vojáků) a efektivních protiteroristických opatřeních dotažen do konce, Tálibán a další Afghánci včetně vlády zahájí vnitroafghánská jednání o politickém uspořádání a o vzájemném příměří.“ Tálibán dosud odmítal jednat s vládou, označoval ji za americké loutky.

(2/4) Peace requires agreement on four issues: counter-terrorism assurances, troop withdrawal, intra-Afghan dialogue, and a comprehensive ceasefire. In January talks, we "agreed in principle" on these four elements. We're now "agreed in draft" on the first two.