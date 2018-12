Třiadvacetiletý Lutfi Al Rasyid prchal před vodou v Lampungu. "Nemohl jsem nastartovat motorku, tak jsem běžel. Modlil jsme se a utíkal, jak jsem nejrychleji mohl," řekl.

"Přijeli jsme na dovolenou v devět hodin večer a náhle se přivalila voda. Všechno zčernalo, nefunguje elektřina. Venku panuje zmatek, nedá se vyjet na silnici," citovala agentura AFP patnáctiletého Muhammada Bintanga, který je na Caritě.

BEZ KOMENTÁŘE: Následky ničivého úderu tsunami v Indonésii

Následky tsunami jsou tragické.

Záchranáři zamířili do místa Tanjung Lesung a Panimbangu, které leží v nejzápadnější provincii Banten na ostrově Jáva. "Přijeli dobrovolníci, aby pomohli zachraňovat," řekl čtyřicetiletý Edi z Tanjung Lesungu. Podle něj tsunami trvala deset minut a jeho nesla po celou dobu, dokud neopadla. Edi vyvázl pouze se zraněním.

Bantenský úřad pro katastrofy sdělil, že tsunami v oblasti udeřila na pěti plážích, a to Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, Panimbang a Carita. Televizní snímky z Carity zachytily množství trosek, plátů střešní krytiny a kusů dřeva. Vidět je mnoho popadaných stromů a zem pokrytou troskami.

MORE: footage of the #volcano in Indonesia what was followed by a deadly #tsunami a day after it has exploded. pic.twitter.com/NXDoFv8xIy