Khalizad se má v Kábulu sejít s afghánským prezidentem Ašrafem Ghaním a premiérem Abdulláhem Abdulláhem. Seznámí je s výsledkem jednání v Spojených arabských emirátech.

Tam se rozhovorů kromě tálibů účastnili také zástupci hostujících Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a Pákistánu. Klíčová však byla přítomnost tří zástupců sítě Hakkání - Hafíze Jahji, Saadulláha Hamáse a osoby označení jako „doktor Fakír”.

Síť Hakkání je součástí Tálibánu - její vůdce Siradžuddín Hakkání je zástupcem vůdce Tálibánu maulvíha Hajbatulláha Achúndzáda - síť ale má svůj vlastní vojenský výbor a vede boje samostatně. Bez její spoluúčasti je nemožné dosáhnout míru.

Tři zástupci sítě se jednání účastnili na přání Achúndzády.

Americký vyslanec Zalmay Khalilzad (vlevo) při jednání s velitelem pákistánské armáda Kamarem Džavídem Badžvou

Po jednání Zalmay Khalilzad uvedl na svém twitterovém účtu: „Měl jsem produktivní schůzky ve Spojených arabských emirátech s afghánskými a mezinárodnímu partnery s cílem podpořit vnitroafghánský dialog pro ukončení konfliktu v Afghánistánu. Začíná rok tolerance.”

Rozhovory se soustředily na klíčový požadavek Tálibánu, jímž je odchod amerických vojáků a sil NATO z Afghánistánu.

