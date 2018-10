Tragédie se odehrála u zálivu Jerusalem, severně od australského města Sydney. Letadlo společnosti Sydney Seaplanes tehdy pilotoval zkušený čtyřiačtyřicetiletý pilot Gareth Morgan, který při pádu rovněž přišel o život.

Morgan měl být podle původních závěrů vyšetřování dezorientovaný, následkem čehož s letadlem zamířil střemhlav do řeky. Nový společník Sydney Seaplanes, hoteliér Jerry Schwartz, ale serveru The Australian prozradil, že podle nejnovějších důkazů k pochybení ze strany pilota nedošlo.

How is this connected to Hillary. Richard Cousins, the highly-regarded head of catering giant Compass, was among five British passengers killed in a sea plane crash north of Sydney, aged 23 and 25, his 48-year-old fiancée and her 11-year-old daughter. https://t.co/TN1Jjtx4Ke pic.twitter.com/HkMa85C6oN