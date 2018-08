Novinky, ČTK

„Požádal jsem ministra zahraničí Pompea, aby se detailně podíval na zabavování a vyvlastňování půdy a farem v Jihoafrické republice a na rozsáhlé zabíjení farmářů. Jihoafrická vláda nyní zabavuje půdu bílým farmářům,” napsal Trump na Twitteru poté, co televize Fox News zveřejnila reportáž právě o vyvlastňování půdy v JAR, ve které se hovoří o zabavování pozemků bez jakéhokoli odškodného pouze kvůli barvě pleti.

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. srpna 2018

Mluvčí jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy vyjádření odsoudila. „Hysterické komentáře a prohlášení nenapomáhají procesu,“ řekla CNN mluvčí Khucsekla Diková. Míní se proti Trumpovým výrokům ohradit: „Budeme celou záležitost řešit prostřednictvím diplomatických kanálů“.

„Většina Jihoafričanů chce pozemkovou reformu. Většina našich farmářů, bílých i černých, se na tom chce podílet,“ dodala s tím, že je Trump je o plánovaných reformách v zemi špatně informován.

South Africa totally rejects this narrow perception which only seeks to divide our nation and reminds us of our colonial past. #landexpropriation @realDonaldTrump @PresidencyZA — South African Government (@GovernmentZA) 23. srpna 2018

„Jihoafrická republika naprosto odmítá tento zúžený pohled, který má za cíl jen rozdělit náš národ a připomíná nám naši koloniální minulost,” reagovala na Twitteru jihoafrická vláda a dodal, že bude ve vyvlastňování pokračovat: „Jižní Afrika uspíší pozemkovou reformu opatrným způsobem, který nerozdělí náš národ.“

Už v březnu australský ministr vnitra Patere Dutton oznámil, že perzekvovaní farmáři potřebují pomoc, a zkoumá, zda by mohli dostat víza z humanitárních důvodů.

Vyvlastnění slíbili při pádu apartheidu



Zákon o vyvlastňování byl schválen už v květnu 2016. Umožňuje vyvlastňovat půdu ve „veřejném zájmu“ a platit vlastníkům jen tolik, kolik rozhodne vládní úředník. Pozemková reforma ale vázla, což vedlo k protestům černošských obyvatel. Po pádu apartheidu v roce 1994 bylo slíbeno, že do roku 2014 bude 30 procent půdy vráceno původním majitelům. Vrátilo se však jen deset procent.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa

FOTO: Themba Hadebe, ČTK/AP

Na začátku srpna prezident Cyril Ramaphosa potvrdil, že plánuje prosadit dodatek k ústavě, který by umožňoval vyvlastňovat půdu bez kompenzací majitelům. Hájil to zabezpečením růstu ekonomiky a zajištěním potravinové bezpečnosti. Investory to znepokojilo a jihoafrický rand se propadl.

V pondělí Ramaphosa v projevu o pozemkové reformě řekl, že je to jediný způsob, jak vyléčit „hnisající ránu,“ a zdůraznil, že „černý lid chce svou zemi zpět“. Podobné výroky ale vyvolávají obavy, že v zemi může nastat podobná situace jako v Zimbabwe, kde se farmáři vyvražďovali a půda se jim násilím zabírala, i když vláda ujišťuje, že násilné zabírání půdy nebude.