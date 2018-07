Novinky

Podle místní televize Tolo dopadla první raketa krátce po 13. hodině (10:30 SELČ), druhá o deset minut později a další krátce poté.

Podle svědků první raketa zasáhla dům, kde zranila tři lidi, jednu ženu a dvě děti. Další rakety dopadly na svah nedaleké hory. Terčem útoku zřejmě byla policejní akademie, která leží u Afšaru. Jedna exploze byla slyšet z centra města, její příčina zatím není známa.

K útoku se zatím nikdo nepřihlásil, ale obvykle je podniká Tálibán, který od zahájení jarní ofenzívy na konci dubna zintenzivnil svou činnost. Některé krvavé sebevražedné útoky páchá Islámský stát (IS) nebo na Tálibán napojená skupina Hakkání.

Bývalý afghánský viceprezident Abdul Rašíd Dostúm (v červené kravatě) po příletu na kábulské letiště

FOTO:Omarr Sobhani,Reuters

Před dvěma dny zahynulo 23 lidí a dalších 50 osob utrpělo zranění při útoku sebevražedného atentátníka v blízkosti kábulského letiště. K činu se prostřednictvím své tiskové agentury Amak přihlásil IS. Zaútočil krátce poté, co se do Afghánistánu po ročním exilu vrátil uzbecký generál a první viceprezident Rašíd Dóstum. Ten zraněn nebyl. [celá zpráva]

Jednou z obětí byl řidič Mohammad Achtár pracující pro francouzskou tiskovou agenturu AFP. Zrovna jel do kanceláře a u letiště přestupoval, pro AFP pracoval jedenáct let.