„Svět udělal velký krok zpět od možné jaderné katastrofy! Nebudou další starty raket, testy jaderných zbraní či výzkum! Unesení se vracejí domů k rodinám. Díky předsedovi Kimovi vstoupil náš den do historie!” napsal Trump na palubě letadla cestou ze Singapuru do Washingtonu.

„Chci poděkovat předsedovi Kimovi za první smělý krok k zářné budoucnosti svého lidu. Naše bezprecedentní setkání - první mezi americkým prezidentem a vůdcem Severní Koreje - dokazuje, že skutečné změny jsou možné,” uvedl také šéf Bílého domu.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un podepsali po summitu společné prohlášení.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Trump a Kim se v úterý setkali v Singapuru, kde se KLDR zavázala spolupracovat s USA na likvidaci jaderných zbraní na Korejském poloostrově, za což dostane od Washingtonu bezpečnostní záruky. [celá zpráva]

Kim pojede do Washingtonu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump se vzájemně pozvali k návštěvě KLDR a USA a oba pozvání přijali. Uvedla to ve středu severokorejská státní tisková agentura KCNA.

„Vážený nejvyšší vůdce pozval prezidenta Trumpa, aby navštívil v příhodné době Pchjongjang, a prezident Trump pozval předsedu Kim Čong-una navštívil USA. Vůdci KLDR a USA vyjádřili přesvědčení, že taková pozvání pomohou zlepšit dvoustranné vztahy, a s uspokojením je přijali," uvedla KCNA.

Novinářům v Singapuru Trump řekl, že chce v budoucnu navštívit Pchjongjang a že ve vhodnou dobu pozve Kima do Bílého domu. Tyto cesty ale podmiňuje konkrétními kroky ze strany KLDR.

Donald Trump rukou vybízí Kim Čong-una, aby společně šli k jednací místnosti.

FOTO: Evan Vucci, ČTK/AP

Úterní schůzku obou představitelů v Singapuru označila ve své prvé zprávě ze summitu za "radikální obrat" ve vzájemných vztazích, zdůraznila však Kimova slova, že zřeknutí se jaderných zbraní závisí na ukončení nepřátelství.

Kim Čong-un podle KCNA na jednáních s Trumpem prohlásil, že "v zájmu míru a stability je nezbytné přijmout odvážné rozhodnutí ukončit vzájemné provokování vojenskou činností". Na to Trump "vyjádřil porozumění" i přislíbil "ukončit společná vojenská cvičení Spojených států a Jižní Koreje, které Pchjongjang považuje za provokace". USA podle severokorejské agentury také slíbily Pchjongjangu bezpečnostní záruky a přislíbily možné zrušení sankcí v závislosti na pokroku v bilaterálních jednáních.

Trump hned po schůzce se severokorejským vůdcem prohlásil, že ke zrušení tvrdých sankcí vůči KLDR bude možné přistoupit až poté, co Pchjongjang začne s prokazatelným ničením jaderného arzenálu.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un po společném jednání.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Spojené státy podle něj ustoupí od konání dalších velkých vojenských manévrů s jihokorejskou armádou, které KLDR opakovaně kritizovala jako provokace a přípravu invaze. Ve smlouvě to sice není, ale Trump to řekl po summitu na tiskové konferenci, přičemž zdůraznil, že to není součást dohody a a že jsou manévry příliš nákladné. [celá zpráva]

Trumpův příslib ukončení vojenských cvičení označila agentura Reuters za "ohromující ústupek" severokorejskému vůdci, který zaskočil americké spojence, armádní velitele i zákonodárce z Trumpovy Republikánské strany.

Trump také řekl, že by rád stáhl americké vojáky z Jižní Koreje, jichž je tam 30 000.

Vyplašené Japonsko

Rozhodnutí ustoupit od manévrů se nelíbí Japonsku, které upřednostňuje tvrdý postup vůči KLDR. Japonský ministr obrany ve středu prohlásil, že americká vojenská přítomnost v Koreji a společná americko-korejská vojenská cvičení jsou "životně důležitá" pro bezpečnost ve východní Asii. „Rádi bychom v tomto dosáhli porozumění mezi Japonskem, Spojenými státy a Koreou," uvedl Icunori Onodera.

Japonsko podle Onodery hodlá pokračovat ve společných cvičeních s USA a v plánech na posílení své obranyschopnosti v podmínkách hrozícího raketového útoku z KLDR.

Tokio by mohlo pomoci uhradit část nákladů na jaderné odzbrojení Severní Koreje, avšak jedině poté, co Mezinárodní agentura pro atomovou energii obnoví své inspekce v KLDR, uvedl mluvčí japonské vlády Jošihide Suga Upozornil rovněž, že jaderné odzbrojení KLDR se nevyřeší během jediné schůzky.