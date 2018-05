O sobotním setkání informoval bez větších podrobností Modrý dům, tedy sídlo jihokorejského prezidenta. Jednání se konalo na severní straně společné bezpečnostní zóny. Rozhovor probíhal mezi 15. a 17. hodinou místního času (7:00 až 9:00 SELČ).

„Oba vůdci si vyměnili názory pro úspěch severokorejsko-amerického summitu,“ uvedla v sobotu kancelář jihokorejského prezidenta. O jednání bude ještě v neděli informovat Mun.

