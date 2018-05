Washington podle zdroje agentury Reuters zatím nemá žádné informace o tom, že by se status amerických vězňů ve KLDR nějak změnil. Zprávy jihokorejských médií se ale snaží ověřit. Informaci o přemístění tří Američanů z pracovního tábora do hotelu na předměstí Pchjongjangu přinesla jihokorejská média ve středu s odvoláním na aktivistu, který disponuje kontakty v Severní Koreji.

Podle agentury AFP je možné, že KLDR vězněné americké občany propustí u příležitosti chystaného summitu severokorejského vůdce Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Prezident Trump v noci na čtvrtek na Twitteru naznačil, že by mohlo být kolem zadržovaných Američanů již brzy jasněji: „Jak všichni ví, minulá administrativa dlouho žádala o propuštění tří rukojmích ze severokorejského pracovního tábora, ale marně. Zůstaňte naladěni!”

