Washington Post: S Kimem se setkal šéf CIA

Spojené státy jednají se Severní Koreou o chystaném summitu na nejvyšší úrovni. Uvedla to v noci na středu mluvčí Bílého domu, která popřela, že by se rozhovorů účastnil přímo prezident Donald Trump. Podle listu The Washington Post (WP) se s vůdcem KLDR Kim Čong-unem o Velikonocích setkal šéf tajné služby CIA Mike Pompeo.