Přes třicet obětí atentátů v Afghánistánu, útočil Tálibán i IS

Série pátečních atentátů si v Afghánistánu vyžádala přes třicet obětí, uvedl list The Washington Post. Deset lidí zahynulo při sebevražedném útoku v Kábulu, oběťmi byli šíitští Hazárové, uvedl deník The New York Times.