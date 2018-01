Počet obětí Tálibánu a Islámského státu v Afghánistánu loni stoupl více než dvojnásobně

Radikální hnutí Tálibán aktuálně působí na 70 procentech území Afghánistánu, plyne ze studie stanice BBC. Ta zaznamenala násilí v zemi od konce srpna do konce listopadu 2017. Od odchodu mezinárodních sil ISAF v roce 2014 rozšířil Tálibán své aktivity do oblastí, kde tehdy nepůsobil. Výrazně v zemi také stoupá činnost Islámského státu (IS). To si vyžádalo značný nárůst obětí.