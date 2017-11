Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v úterý potvrdil, že NATO v příštích měsících zvýší počty svých vojáků ve výcvikové a podpůrné misi Rozhodná podpora (Resolute Support) ze stávajících 13 000 lidí o další cca 3000. Polovinu z tohoto počtu by měli tvořit američtí vojáci, zbytek by připadl na spojence a další země, které se na práci mise podílejí.

„Považujeme to za důležité a chceme tomu vyjít vstříc,” reagoval na žádost Stropnický. Česká republika má v současnosti v Afghánistánu nejvýše 250 vojáků, zdravotnický tým, jednotku cvičící a radící pilotům a pozemnímu personálu afghánských vzdušných sil nebo strážní rotu na letišti v Bagrámu. Zvýšení na 300 by podle Stropnického nemělo znamenat přelom v podobě úkolů, které čeští vojáci v zemi plní.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO)

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Určitě by to nebyla nějaká dramatická novinka. Viděl bych to v tom výcviku, který tam děláme... může ještě něco přibýt,” poznamenal Stropnický.

O afghánské misi budou ministři obrany zemí NATO a dalších zúčastněných států hovořit ve čtvrtek dopoledne.

Zvýšení počtu lidí v misi, která pomáhá s výcvikem afghánských bezpečnostních sil, neznamená podle Stoltenberga návrat k bojovým operacím. Od roku 2014 nese hlavní tíhu bojů s Tálibánem a dalšími vzbouřeneckými skupinami, jako jsou Islámský stát nebo Hakkáního síť, na 300 000 afghánských vojáků a policistů, které vojáci NATO jen cvičí. Pakt také značně pomáhá s jejich financováním.

Podle Stoltenberga by se měl nyní výcvik soustředit hlavně na afghánské speciální síly a letectvo, které mohou mít v zemi rozhodující význam.

Vzniknou nová velitelství

Ministři obrany zemí NATO schválili záměr rozšířit alianční velitelské struktury. Budoucí nová velitelství mají podle Stoltenberga zajistit rychlou a adekvátní reakci na současné bezpečnostní hrozby. První bude zodpovědné za otevřené a bezpečné komunikační linie a dopravní trasy mezi Severní Amerikou a Evropou.