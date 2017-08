„Tálibán nemůže vyhrát na bitevním poli. Nastal čas, aby se připojil k mírovému procesu,“ uvedl podle agentury Reuters generál Nicholson. USA podle něj v Afghánistánu neselžou, jelikož jde o jejich národní bezpečnost. Dodal, že další vojáci, o které žádal už v únoru, by měli v zemi pokračovat ve výcviku afghánských sil a radit jim v boji se vzbouřenci.

Poničená humvee po sebevražedném útoku v Afghánistánu.

FOTO: Reuters

Nicholson to řekl poté, co americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že se američtí vojáci z Afghánistánu nestáhnou a naopak se jejich počet zvýší nad současných 8400. Americká média před projevem spekulovala, že by mohlo jít až o 4000 vojáků. V době vrcholného nasazení v roce 2011 to bylo asi 100 000 vojáků. [celá zpráva]

Trump přitom během předvolební kampaně kritizoval americkou strategii v Afghánistánu. Navzdory šest let dlouhé vojenské kampani a miliardám utracených dolarů se podle něj země nepřiblížila k míru.

Americký voják v Afghánistánu (archivní foto z roku 2011).

FOTO: Nikola Solic, Reuters

Povstalci z hnutí Tálibán, kteří minulý týden Trumpa vyzývali, aby vojáky stáhl [celá zpráva], na jeho vystoupení zareagovali prohlášením, že svůj boj neukončí a „Afghánistán se pro Spojené státy stane pohřebištěm”. V pátek se přihlásili k ostřelování základny Bagrám, kterou využívají Američané.

Tálibán ovládá rozsáhlá území.

Vláda má pod kontrolou asi polovinu území Afghánistánu, tálibové ovládají zcela asi deset procent země. Působí však na mnohem rozsáhlejším území: ze čtyř set okresů má podle svého březnového vyjádření, které nezpochybnil ani specializovaný server Long War Journal, plně pod kontrolou 39 okresů a u dalších 167 drží 40 až 99 procent jejich rozlohy. Jeho bojovníci pak aktivně působí v dalších 52 okresech, u 89 okresů pak hnutí přiznalo, že v nich vůbec není.

Provincie Uruzgán

FOTO: David Ryneš, Novinky

Tálibánem ovládané okresy se nacházejí v 16 z 34 provincií, přičemž skoro plně ovládá provincii Uruzgán. Ovládá také většinu jižních provincií Hílmand, Nimroz, Zábul a Ghazní a půlku Kandaháru.

Únorová zpráva zvláštního inspektora pro rekonstrukci Afghánistánu SIGAR uvedla o něco nižší čísla, podle ní je Tálibán aktivní ve 171 okresech.

Panují obavy, že bez americké pomoci a amerických sil by se vláda v zemi rychle zhroutila.