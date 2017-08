Pětatřicetiletý obchodník s počítači pocházející z italského města Legnano byl v Barceloně na dovolené spolu se svou rodinou. Zrovna se procházeli ulicí La Rambla, když dodávka vjela do davu lidí, jehož byli součástí.

The first named victim of the #Barcelona terror attack is Italian father-of-two Bruno Gulotta — The Telegraph (@Telegraph) 18. srpna 2017