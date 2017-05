Ebola se dál šíří Kongem

Světová zdravotnická organizace (WHO) v neděli potvrdila druhý případ nákazy virem ebola v Kongu. Organizace to oznámila poté, co se tento týden na severovýchodě země znovu začal šířit tento smrtící virus. V této chvíli je podezření na dalších 17 případů nákazy, zemřeli už tři lidé.