Mun řekl, že by „udělal všechno, co může, aby dosáhl míru na Korejském poloostrově“.

„Jestliže by to bylo třeba, hned bych letěl do Washingtonu. Taky bych jel do Pekingu, Tokia a za vhodných okolností dokonce i do Pchjongjangu,“ dodal ještě nový prezident.

KLDR zatím zvolení Muna nekomentovala, ale před volbami ho označila ze nejpřijatelnějšího kandidáta.

Hned jmenoval nového šéfa špionáže



Mun se narodil severokorejským uprchlíkům a tvrdě kritizoval dvě předchozí konzervativní vlády kvůli tvrdým postojům vůči KLDR, které nebyly schopny zastavit severokorejské zbraňové programy. Mun byl kdysi poradcem liberálního prezidenta Ro Mju-hjona a v roce 2007 připravoval druhé setkání vůdců obou Korejí.

Ve středu bezprostředně po nástupu do funkce Mun jmenoval do čela tajné služby NIS Su Huna, který hrál klíčovou roli při přípravě obou summitů korejských vůdců v letech 2000 a 2007. Su pracuje v tajné službě 28 let.

Chce jednat o deštníku a sází na jih



Nový prezident Mun Če-in míní také vážně jednat s USA a Čínou o americkém protiraketovém systému THAAD, který byl narychlo rozmístěn v Jižní Koreji kvůli hrozbě severokorejských raket. Systém velmi vadí Číně. O přezkoumání dohody o dislokaci systému THAAD mluvil Mun už před svým zvolením. [celá zpráva]

Mun, který chce také vymýtit korupci a řešit rostoucí nezaměstnanost mladých, což je aktuálně největší problém dnešní jihokorejské společnosti, už rovněž jmenoval šéfa své volební kampaně do čela prezidentské kanceláře a novým premiérem jmenoval I Nak-jona, který byl dosud guvernérem provincie Jižní Čcholla. Ta je nejvzdornější a nejlevicovější, ale také nejvíce marginalizovaná a vysmívaná.

Právě v ní proběhlo velké rolnické povstání v letech 1894-95, další vzpoury po konci druhé světové války a v roce 1980 se zde konaly masové studentské bouře v hlavním městě provincie Kwangdžu, které byly brutálně potlačeny.