„Na pokraji hladomoru je sedm miliónů lidí, my jsme se prostřednictvím Světového programu pro výživu dostali ke 3,1 miliónu z nich. To znamená, že v dubnu asi čtyři milióny lidí nedostaly nic a tito lidé hledí do tváře hladu. Jestliže budeme nadále moci pomáhat jenom části těch, kdo to potřebují, budeme mít hladomor biblických rozměrů," řekl Egeland.

Tedn stojí v čele Norské rady pro uprchlíky (NRC) a působí také jako poradce OSN pro humanitární pomoc Sýrii.

V Jemenu se od roku 2014 bojuje, proti sobě tam stojí stoupenci sunnitské vlády a menšinových šíitů. OSN odhaduje, že konflikt si vyžádal životy 10 tisíc lidí.

Egeland, který se k situaci v Jemenu vyjádřil z jeho hlavního města Saná, řekl, že ve srovnání se Sýrií, kde také již několik let zuří občanská válka, je jemenský konflikt menší, avšak způsobil rozsáhlou katastrofu.

Nejsou tam žádné zásoby potravin, žádné rezervy, jako tomu bylo v jiných válečných zemích, které jsem navštívil. Vše jde přímo do hladových úst. expert Jan Egeland

Svět podle norského odborníka nevěnuje jemenské krizi dostatečnou pozornost, kromě jiného kvůli tomu, že se tam dostane jen málo novinářů nebo diplomatů.

„Odjíždím odtud rozezlen na ty muže, kteří mají moc a zbraně, ať v Jemenu nebo v hlavních městech regionu či světa, a kteří nejsou schopni zasáhnout v této člověkem vyvolané krizi," řekl Egeland.

Podle něj je na pokraji smrti půl milionu jemenských dětí a mnohé už „tiše a tragicky” umírají ve svých domovech.

Dosáhnout příměří

Egeland se obrátil na USA a Británii se žádostí, aby pomohly zastavit jemenskou válku. Jsou spojenci Saúdské Arábie, která stojí v čele koalice, která bojuje na straně jemenské vlády a prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího.

Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty a Írán vyzval Egeland, aby přestaly „přilévat oleje do ohně”. SAE jsou členy koalice, Írán stojí na straně šíitských povstalců, kteří bojují proti jemenské vládě.

Podle Egelanda by se měly spojit všechny země, které mají vliv, a dosáhnout příměří a zprostředkovat smysluplné mírové rozhovory.

Peníze od OSN brzy dojdou

Na dubnové konferenci získala OSN příslib 1,1 miliardy dolarů (27 miliard korun) pomoci pro Jemen, což je asi polovina částky potřebné pro letošní rok. Bez mimořádné pomoci podle Egelanda peníze do července dojdou.

Egeland řekl, že je třeba ukončit humanitární krizi a oživit jemenskou ekonomiku. Ceny potravin se v Jemenu ztrojnásobily a podle Egelanda se chudí Jemenci na jídlo na tržištích mohou jenom dívat, protože na jeho koupi nemají.

„Nejsou tam žádné zásoby potravin, žádné rezervy, jako tomu bylo v jiných válečných zemích, které jsem navštívil. Vše jde přímo do hladových úst,” řekl.